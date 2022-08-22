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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-08-22

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-08-22

ЕРЕВАН, 22 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 22 августа, курс доллара США вырос на 0.31 драмa и составил 405.46 драм. Курс евро сократился на 1.55 драмa и составил 405.95 драм. Курс российского рубля сократился на 0.06 драмa и составил 6.81 драм. Курс британского фунта сократился на 0.85 драмa и составил 478.81 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 175.33 драмa и составила 22822.50 драм. Цена серебра сократилась на 7.56 драмa и составила 250.68 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.


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