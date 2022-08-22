Анна Акопян посетила Бюраканскую обсерваторию, Академию искусств, обсудила вопросы бизнеса и образования

В рамках двухдневного визита в Арагацотнскую область супруга премьер-министра РА Анна Акопян посетила Бюраканскую обсерваторию и дом-музей Виктора Амбарцумяна.

Как стало известно Арменпресс из сообщения офиса Анны Акопян, заместитель директора обсерватории Айк Арутюнян представил возможности обсерватории, проводимые работы и новые инициативы.

«Во время экскурсии по дому-музею Виктора Амбарцумяна супруге премьер-министра был представлен кабинет великого ученого, важные эпизоды жизни и деятельности Амбарцумяна. Анне Акопян также показали второй по величине телескоп, на открытии которой в 1961 году присутствовал Никита Хрущев. Обсерватория включена в список научных ценностей ЮНЕСКО и возобновила работу с 2010 года. В обсерватории сообщили, что в этом году для школьников и студентов Арцаха был организован летний научный лагерь, после которого состоялся традиционный 8-й Бюраканский научный лагерь.

Анна Акопян, поблагодарив руководство обсерватории за гостеприимство, книги и сувенир – макет телескопа, пообещала в ближайшее время снова посетить обсерваторию.

Анна Акопян встретилась и пообщалась с детьми в планетарии комплекса, посмотрела научно-познавательный фильм о Вселенной", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, супруга премьер-министра посетила также Бюраканскую академию искусств, где ее приветствовал основатель академии, композитор Степан Ростомян. В честь визита супруги премьер-министра был организован концерт с участием талантливых студентов программы «Новые имена».

Отмечается, что после концерта Анна Акопян встретилась с деловыми женщинами области и представителями сферы образования. Женщины, занимающиеся туризмом, гостиничным бизнесом, изготовлением сухофруктов представили супруге премьер-министра свою деятельность и продукцию.

Представители образовательного сектора, директора школ рассказали Анне Акопян, что за последние два-три года при государственной поддержке проделан большой объем работ: капитально отремонтированы школы, установлены системы отопления.