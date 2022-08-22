Курс евро прошел минимальный показатель за 20 лет

Курс евро обновил двадцатилетний минимум, опустившись ниже уровня 0,9952 доллара.

По состоянию на 18:52 мск европейская валюта дешевела до 0,9932 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0034 доллара.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные московских торгов.

Ранее евро опустился ниже уровня в 1 доллар, впервые с 14 июля. А теперь преодолен и минимум того дня в 0,9952 доллара и курс европейской валюты обновил минимум с 2002 года.