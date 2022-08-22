Время в Ереване: 11:07:36,   23 Август 2022

Курс евро прошел минимальный показатель за 20 лет

Курс евро прошел минимальный показатель за 20 лет

Курс евро обновил двадцатилетний минимум, опустившись ниже уровня 0,9952 доллара.

По состоянию на 18:52 мск европейская валюта дешевела до 0,9932 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0034 доллара.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные московских торгов.

Ранее евро опустился ниже уровня в 1 доллар, впервые с 14 июля. А теперь преодолен и минимум того дня в 0,9952 доллара и курс европейской валюты обновил минимум с 2002 года.


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