В Шурнухе приближаются к завершению работы по строительству 9 из 13 жилых домов

Председатель Комитета по градостроительству Армен Гуларян и начальник Управления реализации градостроительного планирования Арсен Мирзоян с рабочим визитом посетили Сюникскую область, чтобы осмотреть строительные работы нового квартала в поселке Шурнух.

Как сообщили «Арменпресс» в Комитете по градостроительству, они осмотрели всю проделанную работу.

Уже приближаются к завершению работы по строительству 9 из 13 жилых домов, работы на 4 еще продолжаются.

Начаты и внутренние отделочные работы. Кроме того, проложена трасса новой дороги района, начаты работы по застройке инженерных инфраструктур.

В новом районе планируется построить канализационную систему с очистными сооружениями, внешнюю линию электроснабжения, наружную систему освещения, а также коровники для каждого домовладения.

В ходе осмотра с представителями подрядчика и компаний технического контроля должностные лица комитета обсудили проектные решения, дали указания по устранению некоторых отмеченных недостатков и привлечению дополнительной рабочей силы. Поручено принять все необходимые меры для того, чтобы весь объем строительных работ был выполнен в установленные сроки и качественно.

Строительные работы по застройке нового микрорайона в поселке Шурнух укрупненной общины Горис начались 26 апреля 2021 года. Стоимость проекта составляет около 1,2 млрд драмов. Работы выполняются в соответствии с договором и сметой. Сдать район в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2022 года.