Мы продолжим борьбу против малых и крупных попыток угроз независимости: Ален Симонян

Спикер Национального собрания Ален Симонян направил поздравительное послание по случаю Дня Декларации независимости Республики Армения. Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Дорогие соотечественники!

Декларация, принятая Верховным Советом 23 августа 1990 года, положила начало процессу создания независимого государства, и вся страна, ставшая одной семьей, приняла ее с неописуемым энтузиазмом. В очередности исторического развития Декларация была закреплена Референдумом о независимости от 21 сентября 1991 года и признанием Республики Армения.

Декларация была и разрешением на разработку нашей Конституции, что и было сделано.

Оценивая наши достижения за годы и ценности, данные Декларацией, становится ясным осознание того, что независимость - это заслуженная награда, что более обязывает после ее получения. Сохранять независимость необходимо каждый день, каждый день укреплять ее, не прекращать усилия и не ослаблять бдительность.

Мы будем продолжать бороться с мелкими и большими попытками угроз независимости, исходящими с разных сторон.

И, как определяет декларация, с бдительностью, честностью и большой ответственностью мы должны способствовать развитию демократического, правового общества.

Поздравляю с Днем Декларации независимости, будем же сильны!».