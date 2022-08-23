Мы продолжим борьбу против малых и крупных попыток угроз независимости: Ален Симонян
Спикер Национального собрания Ален Симонян направил поздравительное послание по случаю Дня Декларации независимости Республики Армения. Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:
«Дорогие соотечественники!
Декларация, принятая Верховным Советом 23 августа 1990 года, положила начало процессу создания независимого государства, и вся страна, ставшая одной семьей, приняла ее с неописуемым энтузиазмом. В очередности исторического развития Декларация была закреплена Референдумом о независимости от 21 сентября 1991 года и признанием Республики Армения.
Декларация была и разрешением на разработку нашей Конституции, что и было сделано.
Оценивая наши достижения за годы и ценности, данные Декларацией, становится ясным осознание того, что независимость - это заслуженная награда, что более обязывает после ее получения. Сохранять независимость необходимо каждый день, каждый день укреплять ее, не прекращать усилия и не ослаблять бдительность.
Мы будем продолжать бороться с мелкими и большими попытками угроз независимости, исходящими с разных сторон.
И, как определяет декларация, с бдительностью, честностью и большой ответственностью мы должны способствовать развитию демократического, правового общества.Поздравляю с Днем Декларации независимости, будем же сильны!».
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