Более 721 тыс. т зерна экспортировано из Украины в рамках черноморской зерновой инициативы

Совместный координационный центр (СКЦ) дал разрешение на выход из украинского порта Черноморск судна с более 2 тыс. тонн кукурузы, которое направится в Турцию, как передает Арменпресс, об этом сообщает ООН.

"22 августа СКЦ санкционировал движение одного торгового судна Kafkam Etler, которое отправится из Черноморска в Турцию 23 августа с 2437 тоннами кукурузы в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, "по состоянию на 22 августа, общий тоннаж зерна и продуктов питания, экспортированных их трех украинских портов, составляет 721 449 тонн".

Кроме того, 22 августа СКЦ завершил досмотр трех отбывающих из украинских портов судов - I Maria, Zumrut, Oceans, а также шести прибывающих - Ganga Star, Ashabaltic, Aeolos, Peace M, Anastasia, FPMC B201.

"Все они получили разрешение на отплытие", - подчеркивается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.