Welt: США, Германия и Франция во многом определяют действия Украины

Украина нуждается в помощи со стороны Запада, поэтому во многом ее действия зависят от позиции США, ФРГ и Франции. Как передает Арменпресс, об этом такое мнение выразил обозреватель германской Die Welt Кристоф Шлиц в статье, опубликованной в понедельник.

"Ясно, что вопреки публичным заявлениям о праве Киева на самоопределение именно президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон решают, что делать [Владимиру] Зеленскому. В первую очередь, потому что без финансовой и военной помощи со стороны Запада Украина была бы совершенно беспомощна", - пишет автор.

Обозреватель отмечает, что у Запада нет единой стратегии по теме Украины. Шлиц указывает на желание Вашингтона поставлять больше оружия Киеву, а в это время, по его словам, Берлин и Париж склоняются к поиску дипломатического решения. Автор полагает, что все равно конфликт рано или поздно завершится за столом переговоров.