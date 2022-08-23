Президент Республики Арцах в Ханцке присутствовал на церемонии открытия спортивной площадки
11:30, 23 Август 2022
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян в общине Ханцк Аскеранского района принял участие в церемонии открытия спортивной игровой площадки, построенной на средства благотворительного фонда «Будущие поколения».
Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Арцаха, по словам Араика Арутюняна, программы развития общины находятся в центре внимания правительства. В будущем году на государственные средства намечено асфальтировать дорогу, ведущую в общину.
Глава государства также посетил церковь Св. Ованеса в Ханцке.Араика Арутюняна сопровождали руководитель Аппарата президента Карен Шахраманян, государственный советник президента, основатель благотворительного фонда «Будущие поколения» Григорий Габриелянц и другие должностные лица.
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