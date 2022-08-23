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Посол РФ в Японии призвал Токио прекратить демонтаж отношений с Россией

Посол РФ в Японии призвал Токио прекратить демонтаж отношений с Россией

Посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что курс Японии на продолжение санкционного давления на РФ еще больше отдаляет перспективы возвращения нормальных отношений между странами и призвал Токио "к трезвому и реалистическому подходу, прекращению демонтажа российско-японских связей", передает Арменпресс.

"Руководство Японии решило продолжить санкционное давление на Россию. Шаг недружественный, недальновидный и контрпродуктивный", - говорится в заявлении дипломата, размещенном на странице посольства в соцсетях.

Галузин подчеркнул, что подобный курс "на последовательно осуществляемую спецоперацию Вооруженных сил России на Украине никак не повлияет, экономика нашей страны все эти рестрикции и далее будет выдерживать, а вот перспективы возвращения российско-японских отношений в нормальное русло он, безусловно, ещё более отдаляет".

"Призываем японскую сторону к трезвому и реалистическому подходу, прекращению демонтажа российско-японских связей, не приносящего никаких выгод самой Японии", - добавил глава российской дипмиссии.

 


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