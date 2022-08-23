Нидерланды выделили Украине новый пакет помощи на более чем 80 млн евро

Нидерланды объявили о выделении Украине дополнительного пакета помощи на сумму более 80 млн евро, как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны страны.

"Этот пакет помощи предоставляет 65 млн евро в виде помощи и инвестиций для Украины. Дополнительные средства - 10 млн евро - будут выделены на проекты, направленные на обезвреживание мин, других боеприпасов", - говорится в распространенном заявлении министерства.

"Еще 2,5 млн евро будут выделены Европейскому банку реконструкции и развития для предоставления экспертных знаний в области макроэкономических реформ", - отмечается в сообщении.

Помимо этого, еще 2 млн евро поступят в Фонд ООН для поддержки жертв сексуального и гендерного насилия.