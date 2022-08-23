Reuters: Иран отказался от ряда ключевых требований для восстановления ядерной сделки

Иран в рамках восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) отказался от ряда ключевых требований, в частности от требования закрыть международное расследование о происхождении следов урана на ряде объектов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на неназванного официального представителя США.

"На прошлой неделе они фактически отказались от главных претензий, мешавших сделке. Думаем, они наконец перешли Рубикон и сделали шаг навстречу возможной сделке на условиях, приемлемых для президента [США Джо] Байдена. Если и удалось стать ближе, так это благодаря шагу со стороны Ирана. Они пошли на уступки по вопросам, за которые держались с самого начала", - сказал источник.

Вашингтон пока изучает ответ Ирана. "Если сделка удастся, то мы снимем ряд санкций, но Иран должен свернуть ядерную программу", - сказал собеседник агентства.