Общими усилиями мы должны преодолеть испытания, стоящие перед нашей Родиной: президент Армении

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание по случаю годовщины принятия Декларации независимости. Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Дорогие соотечественники!

Сегодня мы отмечаем День принятия Декларации о независимости Республики Армения!

23 августа 1990 года Верховный Совет Армянской ССР принял Декларацию независимости, «выразив единую волю армянского народа», как сказано в самой первой строке декларации, и сделал первый шаг на пути к созданию независимой государственности. Декларация независимости определила этапные цели нашей государственности: иметь суверенное государство, обеспечить внутреннюю и внешнюю безопасность страны, определить демократические свободы и гарантировать реализацию неотъемлемых прав граждан Армении на труд, творчество, строительство и благополучное будущее.

Это содержание Декларации независимости всегда актуально, поскольку выражает наши коллективные цели и помыслы и как государства и как народа.

И сегодня, как и три десятилетия назад, мы должны быть готовы встретить и преодолеть все испытания, стоящие перед нашей Родиной, общими усилиями, имея в качестве своего ориентира и веры Декларацию независимости и идею Независимости.

Поздравляю всех с этим важным и символическим днем!».