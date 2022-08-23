Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Украину

Госдепартамент и посольство США в Киеве призвали американских граждан, все еще находящихся на территории Украины, немедленно покинуть страну, как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (АР).

Это, как следует из сообщения, связано с распространенной Госдепартаментом информацией о возможности активизации военных действий.

В рекомендациях Госдепартамента американцам, остающимся на Украине, описывается порядок их действий в случае звуков взрывов или сигналов воздушной тревоги.

Сообщение Госдепартамента основано на рассекреченных в понедельник выводах американского разведывательного сообщества, пишет АР.