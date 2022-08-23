Талибы атаковали силы оппозиции в Панджшере

Силы движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) атаковали в ночь на вторник подразделения антиталибовского Фронта национального сопротивления в Панджшере, есть убитые, как передает Арменпресс, об этом сообщают местные СМИ.

"Минувшей ночью талибы атаковали силы Фронта национального сопротивления (ФНС) в районе Хиндж провинции Панджшер, в результате чего восемь боевиков талибов были убиты и трое ранены", - сообщило в вторник информационное агентство Aamaj News. При этом о потерях ФНС не сообщается.

Отмечается, что атаки талибов были предприняты для того, чтобы забрать тела 20 погибших в ходе предыдущих боестолкновений талибов, которые в течение нескольких дней оставались на поле боя в горах в районе Хиндж.

Талибы пока не комментировали происходящее.

Активизация боевых действий началась после того, как на прошлой неделе по приказу верховного лидера талибов муллы Хайбатуллы Ахундзада мулла Абдул Кайюм Закир был назначен командующим формированиями талибов в Панджшере и Андарабе.

Верховный лидер талибов также назначил муллу Мухаммада Тайяба Хаккани командующим силами безопасности, а мулла Масафира стал командиром армейского корпуса талибов в Панджшере.