Новая дорога, связывающая Арцах с Арменией, будет иметь правовой статус коридора

23 августа главы 5 парламентских фракций Республики Арцах встретились с командованием миротворческого контингента РФ. Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальном собрании Республики Арцах.

Поводом для встречи стало недавнее заявление посланника-советника посольства РФ в Республике Армения Максима Селезнева, а также очередное нарушение Азербайджаном режима прекращения огня в начале августа и вопросы безопасности.

В ходе встречи ответственные лица миротворческого контингента РФ дали разъяснения по вышеуказанным вопросам. В частности, ссылаясь на трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, отметили, что новый маршрут будет иметь тот же правовой статус коридора, будут сохранены все компоненты безопасности, начиная с 5-километровой зоны безопасности и заканчивая размещением КПП миротворческих сил РФ.

Касаясь последних событий, представители командования миротворческого контингента РФ отметили, что по поводу августовских событий они сделали необходимые выводы, и заверили, что приложат дополнительные усилия для предотвращения подобных нарушений в будущем и обеспечения надлежащей безопасности населения.