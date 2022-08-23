Батуми и иранский город Решт свяжут прямые авиарейсы

Иранская авиакомпания Pars Air с 28 августа начнет выполнять регулярные чартерные рейсы между городами Решт и Батуми, как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Avianews.

Батумский международный аэропорт в январе-июле обслужил 313 036 пассажиров, что на 35,37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В летний сезон в Батумский международный аэропорт рейсы выполняет 21 авиакомпания по 17 направлениям.

"Предположительно, билеты будут продаваться гибридно – через туристические агентства и в самой авиакомпании", – сообщает Avianews со ссылкой на компанию TAV Georgia.

Рейсы будут выполняться по воскресеньям с частотой один раз в неделю. В Аджарию будут летать самолеты типа CRJ 200 до 25 сентября.

Pars Air – это частная авиакомпания, она является первой в Иране общерегиональной авиакомпанией. Pars Air располагает тремя самолетами Bombardier CRJ200 канадского производства. Они принадлежат самой компании.

Что касается международного аэропорта Тбилиси, то он обслужил 1 515 988 граждан. Это на 121,56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день из аэропорта Тбилиси рейсы осуществляют 35 компаний по 38 направлениям.