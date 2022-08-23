Встреча комиссий по делимитации и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном намечена на конец августа. Она пройдет в Москве.

Об этом « Арменпресс » сообщили в Аппарате вице-премьера Мгера Григоряна, добавив, что отдельная повестка вопросов на данный момент не определена.