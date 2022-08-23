23 августа в некоторых горных районах Армении возможны кратковременные дожди с грозами

На территории Армении днем 23 августа в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди с грозами. С 24 по 28 августа осадков не ожидается. Как сообщили «Арменпресс» в МЧС, с 26 по 28 августа температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градусов.

В Ереване осадки не ожидаются во второй половине дня 23 августа, с 24 по 28 августа. В вечерние часы с 23 по 25 августа ожидается усиление ветра до 13-15 м/с.