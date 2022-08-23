Президент Армении и ректор Французского университета в Армении обсудили вопросы развития некоторых сфер

22 августа президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял ректора Французского университета в Армении Бертрана Венара.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Бертран Венар сообщил, что уже завершается срок его полномочий. Он старался способствовать не только предоставлению качественного образования студентам, но и дальнейшему развитию и углублению армяно-французских дружественных отношений. Бертран Венар представил президенту Хачатуряну работы, проводимые Французским университетом в Армении, новые образовательные программы и предстоящие проекты.

Президент поблагодарил его за эффективную работу, особо отметив реализуемые в университете программы в области информатики и прикладной математики. Президент выразил надежду, что работа, проделанная ректором Французского университета в Армении, будет продолжена в том же духе.

На встрече состоялся обмен мнениями о потенциале и перспективах развития в Армении образования, науки и высоких технологий.