В Германии уровень заполненности газохранилищ превысил 80 процентов

Уровень заполненности газохранилищ Германии превысил 80%. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства ФРГ.

"Продолжается закачка газа (в газохранилища). Общий уровень заполненности газохранилищ составляет 80,14%", - говорится в сообщении.

Крупнейшее в Германии ПХГ "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому" и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 61,16%.

Регулятор добавил, что на данный момент поставки газа в Германию стабильны. Поток газа из "Северного потока" в настоящее время составляет около 20% от максимальной мощности.

Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к октябрю на 85%, а к ноябрю на 95%.