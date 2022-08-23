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Азиатские индексы - 23-08-22

Азиатские индексы - 23-08-22

ТОКИО, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.19% и составил 28452.75 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.06% и составил 1971.44 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.05% и составил 3276.22 пункта, а HANG SENG снизился на 0.78% и составил 19503.25 пункта.


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