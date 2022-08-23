Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-08-22

ЕРЕВАН, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 23 августа, курс доллара США сократился на 0.53 драмa и составил 404.93 драм. Курс евро сократился на 4.10 драмa и составил 401.85 драм. Курс российского рубля сократился на 0.05 драмa и составил 6.76 драм. Курс британского фунта сократился на 2.49 драмa и составил 476.32 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 257.66 драмa и составила 22564.84 драм. Цена серебра сократилась на 4.69 драмa и составила 245.99 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.