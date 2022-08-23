А они приходят в НС? Симонян ответил на вопрос о несозыве заседаний межпарламентской комиссии РА-Арцах

Председатель НС Ален Симонян ответил на заявление руководителя фракции«Айастан» Сейрана Оганяна о том, что заседание межпарламентской комиссии Армения-Арцах не состоится.

На вопрос корреспондента Арменпресс, как он интерпретирует заявление Сейрана Оганяна о непроведении заседания межпарламентской комиссии Армения-Арцах, поскольку он утверждает, что дважды писал письмо спикеру Национального Собрания по этому поводу, ответил Ален Симонян.

«А они (фракция «Айастан» — ред.) приходят в Национальное Собрание, чтобы провести заседание межпарламентской комиссии Армения-Арцах? Они приходят на какое-нибудь мероприятие? Проводят работу в здании НС? Члены партии Сейрана Оганяна встретились с председателем Национального собрания Арцаха Артуром Товмасяном, и он ответил на все их вопросы. Думаю, что здесь Сейран Оганян либо врёт, либо просто не информирован. Со всем к нему уважением, предполагаю, что он просто не информирован, так как знаю, что даже во время работы НС участие и влияние Сейрана Оганяна в блоке «Айастан» было не очень велико, а все сообщают ему, что происходит.

Поэтому я призываю господина Оганяна узнать у членов его партии, что именно они обсуждали со спикером Национального Собрания Арцаха, или уточнить: вообще им надлежит приехать в парламент для проведения межпарламентской встречи? Когда они говорят об ответственности, я извиняюсь, но в первую очередь они должны выполнять свои обязанности, прийти в Национальное Собрание», - сказалСимонян.

Ранее в беседе с журналистами глава фракции «Айастан»Сейран Оганян заявил, что их фракция дважды обращалась с письмом к спикеру Национального Собрания Алену Симоняну с просьбой провести заседание армяно-арцахской межправительственной парламентская комиссия. «Почему не проводятся эти заседания? Спросите прямо у спикера НС: а почему ты не выполняешь свои обязанности?", - сказал Оганян.