Спорт–источник здорового образа жизни. Победители любительского турнира на Кубок премьер-министра

На примыкающей к общине Шогакат пляжной зоне Севана состоялся любительский турнир по плаванию «Кубок премьер-министра РА».

Как передает Арменпресс, в любительском плавательном турнире "Кубок премьер-министра РА" приняли участие 120 человек в двух возрастных группах - мужской и женской.

Фото: Айка Манукяна

Участники, занявшие 1-10 места в двух возрастных группах, получили денежные призы и сертификаты Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, а участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места (мужчины и женщины), также были награждены кубками и медалями.

Занявшие 1 место получили 1 миллион драмов, 2 место - 600 тысяч драмов, 3 место - 400 тысяч драмов, 4 место - 150 тысяч драмов, 5 место - 100 000 драмов РА, 6-10 места: 75 000 драмов РА. Налоги, пошлины и обязательные платежи не включены, расходы производятся за счет средств, выделенных из государственного бюджета РА.

В женской возрастной группе 18-35 лет победила Ани Аветисян из Гюмри, второе место заняла Анаит Барсегян, замкнула тройку лидеров Элен Погосян.

В мужской возрастной группе от 18 до 40 лет первое место занял Восканян Мкртич, второе место - Малтакян Арам, третье место - Степан Адамян.

В женской старшей возрастной группе первые три места заняли Хостикян Маргарита, Саркисян Гоар и Рузанна Овасапян, а в мужской – Хачатрян Андраник, Анесоглян Армен и Виктор Худавердян.

26-летняя Ани Аветисян из Гюмри, занявшая первое место в группе женщин от 18 до 35 лет, рассказала, что она занимается любительским плаванием, но помимо плавания занимается и другими видами спорта.

«Я очень вдохновлена и рекомендую всем принять участие: во-первых, такой турнир — это источник отличной мотивации, а во-вторых, это здоровый образ жизни», — заключила Ани Аветисян.

Анна Гзирян, участница группы женщин старше 36 лет, ответственная за спецпроекты и ответственная за пресс-зал государственного информационного агентства АРМЕНПРЕСС, сказала, что ждала и почти год готовилась ктурниру "Кубок президента" по плаванию, где заняла 8 место, преодолев 1000 метров в Севане.

«Я начала готовиться к соревнованиям в сентябре прошлого года. Меня взволновала и вдохновила моя коллега Варвара Айрапетян, участвовавшая в беговом турнире на Кубок премьер-министра. Работала стабильно год и добилась такого результата. Я думаю, что вдохновлю и других, кто хотел бы принять участие в этом прекрасном спортивном празднике", - сказала Анна Гзирян.

Самые пожилые участники среди женщин и мужчин, 73-летняя Асмик Канканян и 81-летний Акоп Тутанджанян, также были награждены премьер-министром специальной наградой и призом в 200 000 драмов из фонда премьер-министра.

Награждая участников, с приветствием к участникам обратился премьер-министр РА Никол Пашинян, подчеркнувший важность развития спорта и здорового образа жизни.

«Хочу еще раз поздравить всех победителей и поблагодарить всех участников, в первую очередь, за эту атмосферу. Должен честно признаться, что да, был момент, когда мы думали, что не сможем провести турнир по плаванию «Кубок президента», к тому же на озере Севан. Мы обсуждали и боялись, что количество участников может быть минимальным. Наконец, в результате обсуждений, мы решили, что даже если один человек будет участвовать, ради отклика этого одного человека мы должны провести турнир. Хотя наличие более 130 участников – это очень хороший показатель, наша задача – сделать так, чтобы количество участников увеличивалось с каждым годом», – сказал Никол Пашинян.

«Проходит турнир «Кубок премьер-министра», и я хочу поговорить о чем-то тонком. Мы хотели бы проводить турниры на Кубок премьера по тем видам спорта, где, по сути, будет нужна наименее затратная инфраструктура, чтобы все желающие могли тренироваться и участвовать в соревнованиях. Озеро Севан, к сожалению, на очень короткий сезон, но доступно каждому, каждый может научиться плавать и подготовиться к другим турнирам. Точно так же турнирный бег, настольный теннис, хотя и требует сравнительно больших вложений, относительно более доступен, велосипедный спорт также относительно доступен. А турнир школьников по бегу с препятствиями становится самым важным и самым красивым стержневым событием серии «Кубок президента», - заключил премьер-министр РА.

Заместитель министра ОНКС РА Карен Гилоян подчеркнул, что на пресноводном Севане не ожидали такого количества участников.

«Энтузиазм был большой, налицо праздничное настроение. Я уверен, что турнир послужит своей цели. Мы делаем все, чтобы спорт был популярнее, а люди – здоровее», – сказал Карен Гилоян.

По словам замминистра, сделано все для обеспечения безопасности участников турнира. Спасатели МЧС РА все это время работают на озере Севан на 6 моторных лодках.