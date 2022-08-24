Цены на цветные металлы - 23-08-22

ЛОНДОН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 23 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.40% и составила 2424.00 долларов США, цена на медь выросла на 1.16% и составила 8120.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.86% и составила 1976.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.68% и составила 21745.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.16% и составила 24505.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.36% и составила 3484.50 долларов США, цена на молибден выросла на 0.27% и составила 33333.85 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 49455.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.