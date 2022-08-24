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Европейские индексы - 23-08-22

Европейские индексы - 23-08-22

МОСКВА, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.27% и составил 13194.23 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.26% и составил 6362.02 пункта, британский FTSE снизился на 0.61% и составил 7488.11 пункта, а российский RTSI вырос на 1.39% и составил 1190.16 пункта.


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