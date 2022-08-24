Роберт Арзуманян назначен главным тренером «Ноа»

Новым главным тренером ереванского футбольного клуба «Ноа» назначен Роберт Арзуманян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба клуба. «Ноа» отныне возглавит один из лучших футболистов национальной сборной Армении всех времен - Роберт Арзуманян. Предыдущим клубом, где работал 37-летний специалист, был «Урарту», он возглавлял его с марта 2021 года по июнь 2022 года.

Лидерами турнирной таблицы являются две команды: «Алашкерт» и «Ван», имеющие по 10 очков. «Урарту» занимает третье место с 9 очками. «Арарат-Армения», «Ширак», «Арарат» и «Лернаин Арцах» имеют по 4 очка. ЦСКА и «Пюник» набрали по 3 очка, «Ноа» с одним очком замыкает турнирную таблицу.