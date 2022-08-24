Поисковые работы в ТЦ «Сурмалу» прекращены: останки гражданина, считающегося пропавшим, не обнаружены

В результате поисковых работ после взрыва в торговом центре «Сурмалу» не удалось обнаружить останки гражданина, считавшегося пропавшим. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Айк Костанян, отметив, что принято решение о прекращении поисковых работ.

Айк Костанян написал на странице в Facebook: «Как вам известно, поисковые работы по обнаружению гражданина, считающегося пропавшим в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу», в течение последних нескольких дней проводились на месте вероятного взрыва, где, согласно информации, мог находиться этот гражданин.

В эпицентре взрыва и по всей близлежащей местности были проведены тщательные поисковые работы, в некоторых местах даже дважды. В результате поисков, к сожалению, ни тела гражданина, ни его останков обнаружено не было.

Отмечу, что за 43 часа после пожара и взрыва спасатели извлекли из-под завалов 26 граждан, в том числе 10 живых и 16 погибших.

Таким образом, на заседании расширенного штаба было принято решение о прекращении поисковых работ».