Реализация сельскохозяйственной продукции до 2026 года освобождена от НДС: тенденции послевоенной экономики Арцаха

В результате 44-дневных боевых действий 2020 года нормальное развитие экономики Арцаха было нарушено, и практически во всех отраслях экономики зафиксирован спад.

В 2021 году валовой внутренний продукт по сравнению с 2020 годом в реальном выражении снизился на 12,7 %, объем промышленного производства - на 33,6 %.

Отвечая на запрос «Арменпресс» министр финансов и экономики Республики Арцах Ваграм Багдасарян отметил, что наибольший спад зафиксирован в сельскохозяйственном секторе, что связано с тем, что около 75 % пахотных земель Арцаха, 85 % пастбищ, значительная часть садов, а также около 90 % орошаемых площадей остались на территориях, оккупированных Азербайджаном. Поголовье скота также сократилось более чем на 50 %. Валовая продукция сельского хозяйства по сравнению с 2020 годом в реальном выражении снизилась на 51,1 % .

«Единственная отрасль, в которой после войны наблюдается рост, - это строительная сфера, что связано с реализуемыми государством масштабными жилищными проектами. В 2021 году объем капитального строительства, осуществляемого за счет всех источников финансирования, по сравнению с предыдущим годом увеличился на 48,3 %», - сообщил министр.

Экономика послевоенного государства: сегодняшние проблемы бизнесменов Арцаха

В результате военных действий и послевоенных процессов как организации, действовавшие на уже неподконтрольных Арцаху территориях, так и практически все другие хозяйствующие субъекты понесли огромные потери не только в материальной форме, но и в плане ресурсного обеспечения и логистики.

По словам министра, на сегодняшний день первостепенной задачей правительства является восстановление экономики в короткие сроки за счет применения стимулирующих программ, новейших технологий и эффективных механизмов, что даст возможность качественно обеспечить мелкотоварные производственные мощности и повысить производительность труда. «В частности, планируется реализовать проекты в сельском хозяйстве, в промышленности (горнодобывающей, легкой и перерабатывающей промышленности) и в ряде других отраслей. Наша цель - создать такую экономическую систему, которая будет генерировать все механизмы, с помощью которых можно будет решить проблемы безопасности и обеспечить постоянный рост уровня занятости и благосостояния населения», - сказал Ваграм Багдасарян.

Деятельность малого и среднего бизнеса в послевоенном Арцахе

После войны для улучшения экономической жизни и поддержки малого и среднего бизнеса правительство Республики Арцах реализовало ряд программ. В частности, инициирован большой пакет налоговых льгот, затрагивающий практически все виды налогов, направленных на возможное облегчение налоговой нагрузки субъектов предпринимательства.

«Таким образом, до 2022 года большая часть налогоплательщиков, осуществляющих деятельность, облагаемая по ставке 10 %, освобождена от уплаты налога на прибыль, а с 2023 года ставка налога на прибыль будет установлена в размере 5 %. Аналогичным образом в тот же период от уплаты налога на прибыль были освобождены и индивидуальные предприниматели. До 2026 года реализация сельскохозяйственной продукции, произведенной в Республике Арцах, будет освобождена от налога на добавленную стоимость», - сказал он.

Багдасарян добавил, что правительство Республики Арцах также разработало ряд программ, благодаря которым возможно восстановление утраченных предприятий на льготных условиях и при прямой поддержке государства. Так, в 2021 году стартовала новая программа, согласно которой в рамках меры государственной финансовой поддержки физических и юридических лиц, понесших материальный ущерб в результате развязанных против Республики Арцах военных действий, казначейский вексель выпускается со сроком погашения 5 лет с годовой доходностью 7 %.

«В рамках действующей программы бенефициарам юридическим и физическим лицам с июля 2023 года предоставляется возможность получить сумму, указанную в векселе, досрочно, если они представят бизнес-план, дающий возможность восстановить действующий бизнес или начать новый бизнес», - отметил министр. Он добавил, что другая программа, запущенная в 2021 году, - это грантовая программа содействия инновациям и предпринимательству, направленная на развитие трех важных секторов экономики: сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и сельского туризма, которые стремятся дать им новую жизнь за счет использования инновационных подходов. «Всего в рамках проекта принято 36 заявок, из них 12 по сельскому хозяйству, 17 по перерабатывающей промышленности и 7 по сельскому туризму. Вместе с новыми программами 2021 года были продолжены и другие программы поддержки МСП, действовавшие до войны. Так, в 2021 году в рамках программы «Поддержка местных производителей» была оказана финансовая поддержка ряду промышленных предприятий с ограниченной ответственностью, в частности, «Метакскомбинат», «Мкртумян», и закрытым акционерным обществам «Хатерк-Фуд» и «Грейт партнерс». Участие арцахских компаний в местных и международных выставках обеспечено в рамках программы «Организация и поддержка организации экономических конференций и выставок, обеспечение участия Республики Арцах в международных конференциях и выставках», - подчеркнул Ваграм Багдасарян, добавив, что в рамках программы, действующей в 2021 году, действуют 3 МСП. Предприятиям была оказана финансовая поддержка на компенсацию их участия в организованных выставках и ярмарках, расходов на презентацию компании и маркетинг. В рамках проекта «Приобретение программного обеспечения и издательских услуг» в 2021 году была организована разработка и издание в журнале «Рейтинг» информационных материалов о деятельности 7 субъектов МСП.

По словам министра, все вышеперечисленные программы и установленные налоговые льготы направлены на содействие беспрепятственному развитию экономической деятельности в Республике Арцах.

«Принимая на себя большую часть налоговых обязательств, государство способствует улучшению бизнес-среды в Арцахе и, самое главное, разделяет все возможные риски для инвесторов. Повышает роль малого и среднего предпринимательства в развитии экономики страны, создании новых рабочих мест, повышении уровня жизни населения, формировании среднего класса общества, обеспечении социально-политической стабильности в стране, государство предпринимает последовательные шаги в направлении государственной поддержки и развития отрасли», - сказал он.

Проблемы, связанные с экспортом и импортом, и их решения

Говоря о влиянии последних событий на экспорт, министр Багдасарян отметил, что, к сожалению, среди производственных фондов и готовых предприятий под контролем противника остались арцахские предприятия, которые уже получили признание на внешних рынках и имели стабильные объемы экспорта. В некоторых случаях экспорт был временно приостановлен в связи с ремонтными работами на заводах-изготовителях.

«Все это не могло не сказаться на объемах и структуре экспорта страны, что вызвало новые вызовы разного характера и требует использования более эффективных механизмов государственной поддержки для продвижения местной продукции на внешние рынки. В связи с этим Министерство финансов и экономики предпринимает практические шаги по содействию экспорту местной продукции и оказанию поддержки производителям, а также реализует программы, направленные на представление ассортимента продукции местных производителей на внешних рынках», - сказал Багдасарян, подчеркнув необходимость более активное использование электронных площадок.

Он добавил, что и в ближайшее время планируется обеспечить участие местных производителей в международных выставках и конференциях.

«Частичное возмещение затрат на сертификацию, необходимую для экспорта, также будет продолжено. Однако, помимо экспортных рынков, важно повысить ориентацию наших соотечественников на местную продукцию, а также на реализацию этой продукции», - подчеркнул министр.

Ани Даниелян