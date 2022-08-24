В общине Ани состоятся выборы в ОМС

25 сентября в укрупненной общине Ани Ширакской области пройдут выборы в органы местного самоуправления.

Как сообщает «Арменпресс», срок выдвижения кандидатов уже истек, заявки на участие в избирательной кампании подали три политические силы: партия «Гражданский договор», блок «Нация-Община» и партия «Армянская мечта», всего 147 кандидатов.

Заведующий Управлением местного самоуправления и республиканских исполнительных органов администрации Ширакской области Арам Антонян сообщил «Арменпресс», что выдвижение кандидатур уже завершено и в настоящее время идет процесс рассмотрения документов.

«МИК изучает документы. 26 августа, в 18:00, мы уже точно будем знать зарегистрированные партии и объединения», - сказал Арам Антонян, сообщив, что община выполняет определенные обязанности, предусмотренные в графике: график предоставления залов, технические вопросы и т.д., все находится под контролем соответствующего управления.

На данный момент в МИК не поступало недовольств относительно организационных проблем.

Следует отметить, что в МИК на участие в выборах поступили заявления от 63 кандидатов ГД, список возглавляет Арман Сарибекян.

Блок «Нация-Община», образовавшийся вследствие объединения партий Реформистов и Демократического либерального союза Армении, имеет 61 кандидат в Совет старейшин, список возглавляет исполняющий обязанности главы расширенной общины Ани Артак Геворгян, который много лет был мэром Маралика.

Партия «Армянская мечта» представила в МИК список из 23 кандидатов во главе с Агуном Сагателяном.

Предвыборная кампания в органы местного самоуправления в общине с 19 населенными пунктами начнется 31 августа и завершится 23 сентября.

Арменуи Мхоян