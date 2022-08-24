Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд объявил "тотальную войну" экстремистской группировке "Аш-Шабаб" (запрещена в России) после недавнего захвата заложников в отеле Hayat в Могадишо, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Он заверил, что правительство намерено уничтожить группиовку, чтобы гражданам больше не приходилось оплакивать жертв терактов, передает EFE. Он попросил народ поддержать операции против "Аш-Шабаб".

19 августа вечером террористы устроили взрывы в отеле Hayat, ворвались в него и затем около 30 часов удерживали там заложников. Погиб как минимум 21 человек, еще 106 были освобождены в результате спецоперации. Здание гостиницы серьезно пострадало. Ранения получили 117 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аш-Шабаб".