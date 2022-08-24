Правительство Армении поможет инвесторам 500 миллионов драмов и более в решении инфраструктурных проблем

Как передает «Арменпресс», проект на очередном заседании правительства представил министр экономики Ваан Керобян.

«В первом полугодии в Армении зарегистрирован высокий рост экономической активности, естественно, это вдохновляет нас на поощрение и поддержку инвестиций. В прошлом году по программе правительства и партии «Гражданский договор» мы утвердили меры «Инфраструктуры за инвестиции».

Представленная программа призвана помочь всем инвесторам в решении их инфраструктурных проблем. У многих, которые строят заводы, гостиницы, делают различного рода инвестиции, практически всегда возникают проблемы, связанные с инфраструктурой, будь то водопровод, газопровод, дороги и т. д., и этой мерой мы стимулируем инвесторов, помогая им с инфраструктурными проблемами», - сказал он.

Правительство готово предоставить инвестирующему 500 миллионов драмов 20 % необходимой инфраструктуры. Если инвестиции превысят 500 млн драмов, правительство предоставит необходимую инфраструктуру в размере 10 %.

«Все такие сделки будет по решению правительства, инвестиционные планы будут поступать в правительство, и правительство будет принимать решения», - сказал Керобян.