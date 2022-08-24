Правительство управление 6,8% акций Зангезурского медно-молибденового комбината передало АНИФ

Правительство управление 6,8% акций Зангезурского медно-молибденового комбината передало закрытому акционерному обществу «Фонд государственных интересов Армении» (АНИФ).

Как передает «Арменпресс», на очередном заседании правительства проект представил заместитель руководителя аппарата премьер-министра Баграт Бадалян. Он отметил, что для обеспечения эффективности управления акциями предлагается передать акции АНИФ на основании договора о доверительном управлении с сохранением государственной собственности на акции.

«АНИФ - 100-процентная государственная коммерческая организация, одним из мандатов которой является эффективное представление государства как собственника в стратегически важных активах государства», - сказал Бадалян.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что еще 30 сентября 2021 года правительство получило в дар 15 % акций Зангезурского медно-молибденового комбината, и тогда правительство передало управление этой долей АНИФ.

«24 марта 2022 года мы получили в дар еще 6,8 %. Тогда мы приняли этот дар тайным решением. Эта было по просьбе дарителя, чтобы сохранить конфиденциальность его коммерческих дел. Теперь необходимость конфиденциальности для них отпала, и мы передаем эти 6,8% акций в управление ANIF. Правительство Республики Армения после 24 марта имеет долю в 21,875 %, что очень важно», -отметил премьер-министр.