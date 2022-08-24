Будут проведены очередные трехмесячные сборы резервистов

С 15 сентября 2022 года начнутся очередные трехмесячные сборы резервистов.

Как передает «Арменпресс», решение было принято на очередном заседании правительства.

В сборах, запланированных с 15 сентября по 15 декабря, участие примут 318 резервистов, из них 210 младшего унтер-офицерского и рядового состава, 10 - старшего унтер-офицерского состава, 98 - офицерского состава.

С 14 по 23 ноября будут привлечены 16 резервистов по специальностям ПВО, по специальностям связи - 71 резервист, из них 66 с 3 по 12 октября, 5 - с 31 октября по 9 ноября.

С 19 по 28 сентября, включительно, в учениях примут участие 26 резервистов по специальностям разведки, с 17 по 26 октября - 17 резервистов по специальностям радиоэлектронной борьбы, с 14 по 23 ноября - 11 резервистов по техническим специальностям.

В сборах с 1 по 7 октября будут задействованы до 44 резервистов с тыловыми специальностями, с 21 по 30 ноября включительно - 14 резервистов с топографическими специальностями.

В сборах примут участие 79 резервистов мотострелковых специальностей, из них 9 - с 22 по 28 сентября, 18 - с 1 по 7 октября, 34 - с 8 по 17 ноября, 18 - с 15 по 24 ноября.

В учениях с 28 сентября по 7 октября также примут участие резервисты, специализирующиеся на беспилотных летательных аппаратах, в количестве 40 человек.

Необходимость проведения учебных занятий обусловлена необходимостью повышения воинского мастерства резервистов.