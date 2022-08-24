ЗMМК в Сисиане перезапустил завод, который простаивал 3 года

Сегодня состоялась церемония перезапуска Сисианской компании «VH Stone» с участием представителей руководства Зангезурского медно-молибденового комбината и правительства РА. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Зангезурского медно-молибденового комбината.

Компания «VH Stone» была основана в 2000 году. С 2015 года компания принадлежит ЗММК. Предприятие, которое ранее обеспечивало около 120 рабочих мест, прекратило свою деятельность в 2019 году и не функционировало более 3 лет. В этом году новым руководством ЗММК было принято стратегическое решение о перезапуске завода с учетом важности предприятия для города Сисиан, также и в рамках программы повышения эффективности всех предприятий ЗММК.

Подготовка к перезапуску началась в мае 2022 года. Сейчас на заводе 40 рабочих мест. Объем производства составляет 2500 квадратных метров продукции в месяц. Фабрика имеет возможность расширить свои производственные мощности до 5000 квадратных метров, обеспечив до 80-100 рабочих мест. Почти 100% работников - местные жители.

В церемонии открытия завода приняли участие генеральный директор ЗММК, президент группы компаний «Геопромайнинг» Роман Худолий, министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян, губернатор Сюника Роберт Гукасян и руководящий состав ЗММК.

На церемонии открытия Роман Худолий отметил: «Цель, ради которой мы собрались сегодня, очень важна для города Сисиан, для этого региона, для нашей команды и для меня лично. Сегодня мы вновь открываем завод, который даст работу десяткам людей. Это стратегическое решение, вкладывать в расширение производственной мощи, а не только в социальные программы. Зангезурский медно-молибденовый комбинат вновь открывает этот завод, с уверенностью, что при наличии возможности достойной работы население этого региона сможет своими руками и своим трудом строить свое будущее и развивать свой город и регион».

Камнеобрабатывающий завод «VH Stone» - единственное действующее промышленное предприятие в Сисиане. Продукция завода экспортируется в Российскую Федерацию. Планируется восстановить экспорт в ряд европейских стран и в Южную Корею.