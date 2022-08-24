Грузию на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2023" представит победитель вокального телешоу "The Voice Georgia 2022". Как передает Арменпресс, об этом сообщает Общественный вещатель.

"С 23 августа по 20 сентября заполните регистрационную форму, станьте участником The Voice Georgia, побеждайте и выигрывайте билет на крупнейший музыкальный конкурс Европы "Евровидение - 2023"!" – пишут организаторы.

The Voice of Georgia – вокальное телевизионное шоу. С 2012 года конкурс проходил на канале "Имеди", однако теперь оно будет транслироваться на Первом канале.

"Евровидение-2023" – 67-й конкурс песни "Евровидение", который пройдет в Великобритании. На конкурсе 2022 года, прошедшем в Турине (Италия), победу одержала Украина, которую представляла группа Kalush Orchestra с песней "Stefania".

Однако 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил, что "Евровидение-2023" не будет проведено на Украине в связи с ситуацией в стране. В конце июля ЕВС подтвердил, что конкурс вместо Украины состоится в Великобритании.

Впервые с 1980 года конкурс не будет проходить в стране-победительнице. Полуфиналы и финал состоятся в мае 2023 года.