Ваграм Думанян принял делегацию, возглавляемую губернатором Омска

24 августа министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян принял делегацию возглавляемую губернатором Омской области Российской Федерации Александром Бурковым.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, культуры, науки и технологий РА, на встрече присутствовали и заместители министра ОНКС Артур Мартиросян и Карен Гилоян.

В составе российской делегации были министр по делам молодежи, физической культуры и спорта области Дмитрий Григорьянц, заместитель министра образования Елена Корчагина, ректор Омского государственного педагогического университета Иван Кротт и другие лица.

Приветствуя членов делегации, Ваграм Думанян отметил, что в межгосударственных отношениях Армении и России особое место занимает сотрудничество в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежи. Министр заявил, что реализация совместных проектов и возможность обмена опытом напрямую будут способствовать укреплению двусторонних отношений между двумя странами.

«У нас много общего, и я уверен, что создание совместных платформ сотрудничества станет хорошей возможностью и с точки зрения контактов между молодежью», - сказал Ваграм Думанян, выразив готовность начать конструктивный диалог по реализации совместных программ. Министр также подчеркнул значение возможности обучения наших соотечественников в Омске на родном языке, и обеспечения их соответствующими учебниками.

Губернатор Омской области Александр Бурков, поблагодарив за прием, представил процессы, реализуемые в сфере образования, культуры и спорта в Омской области, предложив различные форматы сотрудничества. По его словам, из 80 000 студентов, обучающихся в омских вузах, 11 000 - иностранцы, в том числе из Армении. Александр Бурков подчеркнул важность сотрудничества с Армяно-Российским университетом и с другими вузами РА. Он также упомянул о возможности создания центров арменоведения в вузах области, представил деятельность армянской школы в Омске. Губернатор подчеркнул потенциал армянской диаспоры и ее активное участие в программах сотрудничества, реализуемых Арменией и Омском.

На встрече стороны обсудили и сотрудничество в сферах профессионального образования и обучения, спорта и культуры, в частности, возможность проведения совместных спортивных мероприятий и организации тематических выставок в обеих странах.

В течение визита в Армению члены делегации посетят Ереванский государственный университет им. В. Брюсова, Армянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна, Спортивно-оздоровительный центр «Олимпаван» и Республиканский стадион им. В. Саркисяна.