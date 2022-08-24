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ЕС и НАТО намерены поддерживать Украину столько, сколько потребуется

ЕС и НАТО намерены поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Евросоюз и НАТО продолжат поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Как передает Арменпресс, об этом говорится в их заявлениях, распространенных в среду в Брюсселе по случаю Дня независимости Украины.

"Сегодня Украина отмечает 31-ю годовщину своей независимости от Советского Союза. Это день, когда отмечают уникальную и самобытную историю, культуру и язык Украины", - отмечается в заявлении ЕС.

Поддержку Киеву выразил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Вы можете продолжать рассчитывать на поддержку НАТО столько, сколько нужно будет. Сильная и независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантической зоны", - сказал он. 

 


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