Азиатские индексы - 24-08-22

ТОКИО, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.49% и составил 28313.47 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.22% и составил 1967.18 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.86% и составил 3215.20 пункта, а HANG SENG снизился на 1.20% и составил 19268.74 пункта.