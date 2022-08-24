Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-08-22

ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 24 августа, курс доллара США сократился на 0.06 драмa и составил 404.87 драм. Курс евро сократился на 0.22 драмa и составил 401.63 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 6.75 драм. Курс британского фунта вырос на 0.29 драмa и составил 476.61 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 169.78 драмa и составила 22734.62 драм. Цена серебра выросла на 1.20 драмa и составила 247.19 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.