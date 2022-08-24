Премьер-министр Пашинян принял делегацию во главе с губернатором Омской области РФ 

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с губернатором Омской области РФ Александром Бурковым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал визит делегации в Армению и отметил, что союзнические отношения с Российской Федерацией динамично развиваются. Премьер-министр отметил, что этому способствуют периодические взаимные визиты и активные обсуждения между представителями правительств и регионов двух стран. Премьер-министр подчеркнул, что существует четкая повестка развития сотрудничества в экономической, инвестиционной и других сферах, и две страны продолжают тесно сотрудничать в плане ее реализации.

Александр Бурков поблагодарил за теплый прием и отметил, что президент РФ неоднократно подчеркивал важность развития союзнических отношений с Арменией, и, следовательно, они заинтересованы в дальнейшем расширении связей с областями нашей страны. По словам губернатора Омской области, межрегиональное сотрудничество имеет большой потенциал для развития.

Перспективным было названо сотрудничество в сфере экономики, торговли, промышленности, авиации, образования, культуры и др.

Премьер-министр отметил важность шагов по развитию сотрудничества в вышеуказанных направлениях и подчеркнул необходимость регулярных контактов.