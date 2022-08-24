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Министр ИДРАв беседе сминистром ИД Франции подчеркнул важность репатриации армянских пленных из Азербайджана

Министр ИДРАв беседе сминистром ИД Франции подчеркнул важность репатриации армянских пленных из Азербайджана

Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян 24 августа провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении  информации и  общественной  дипломатии Министерства иностранных дел  Республики Армения, министр Мирзоян выразил соболезнования французской стороне в связи с человеческими жертвами, вызванными штормом на Корсике 18 августа. Министр Колонна, в свою очередь, выразила соболезнования армянской стороне в связи с гибелью людей в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Согласно источнику, Арарат Мирзоян и Катрин Колонна выразили удовлетворение высоким уровнем особых армяно-французских отношений. В этом контексте есть готовность предпринимать активные шаги по дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества и обогащению двусторонней повестки за счет реализации конкретных проектов.

"В ходе телефонного разговора были затронуты вопросы региональной безопасности и стабильности. 

Министр Мирзоян представил коллеге подходы армянской стороны в отношении нагорно-карабахского конфликта, урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и установления мира в регионе.

Стороны подчеркнули роль Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в продвижении процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении. 

По сообщению МИД РА, касаясь решения гуманитарных проблем, вызванных 44-дневной войной, министр иностранных дел РА подчеркнул необходимость репатриации армянских военнопленных и незаконно удерживаемых в Азербайджане гражданских лиц, а также раскрытия судеб насильственно исчезнувших и пропавших без вести лиц.


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