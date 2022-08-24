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На Кипре обнаружен новый штамм ВИЧ

На Кипре обнаружен новый штамм ВИЧ

На Кипре обнаружен новый рекомбинантный штамм вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1), вызывающий СПИД, он выявлен у 14 мужчин нетрадиционной ориентации

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Fileleftheros.

Новый штамм, который был назван CRF91_cpx, обнаружили ученые из Кипрского университета и Лос-Аламосской национальной лаборатории по ВИЧ в Нью-МексикоСША.

"CRF91_cpx был обнаружен у 14 человек с ВИЧ-1, проживающих на Кипре. Эпидемиологический анализ показывает, что штамм CRF91_cpx циркулирует в основном среди кипрских мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами (Men who have sex with men, MSM), которые были инфицированы на Кипре", - пишет издание.


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