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Посольства нескольких стран в Киеве разместили персонал у бомбоубежищ

Посольства нескольких стран в Киеве разместили персонал у бомбоубежищ

Некоторые посольства в Киеве разместили свой персонал поближе к бомбоубежищам.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает американский журнал Foreign Policy, ссылаясьна источник в дипломатических кругах

Согласно источнику, ряд посольств разместили персонал поближе к бункерам и отправили местных сотрудников, живущих на окраинах Киева, в отели, оборудованные бункерами, "для защиты в случае ракетного удара в среду".


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