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Министр здравоохранения РА Анаит Аванесянуходит в десятидневный отпуск

Министр здравоохранения РА Анаит Аванесянуходит в десятидневный отпуск

Министр здравоохранения РА Анаит Аванесян отправится в десятидневный отпуск.

Как передает Арменпресс, решение об этом подписал премьер-министр РА Никол Пашинян.

В решении об этом говорится: «Руководствуясь ч. 16 ст. 9 Закона о государственной службе, ч. 13 ст. 10 Закона о регулировании административно-правовых отношений и ч. 1 и 4 ст. 18 Закона оструктуре и деятельности Правительства:

  1. Предоставить министру здравоохранения Республики Армения Анаит Аванесян часть ежегодного отпуска за 2021-2022 рабочий год— 10 рабочих дней, с 29 августа по 9 сентября 2022 года включительно. 
  2. На время отпуска Анаит Аванесян заменит первый заместитель министра здравоохранения РА Лена Нанушян».

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