Министр здравоохранения РА Анаит Аванесянуходит в десятидневный отпуск
21:17, 24 Август 2022
Министр здравоохранения РА Анаит Аванесян отправится в десятидневный отпуск.
Как передает Арменпресс, решение об этом подписал премьер-министр РА Никол Пашинян.
В решении об этом говорится: «Руководствуясь ч. 16 ст. 9 Закона о государственной службе, ч. 13 ст. 10 Закона о регулировании административно-правовых отношений и ч. 1 и 4 ст. 18 Закона оструктуре и деятельности Правительства:
- Предоставить министру здравоохранения Республики Армения Анаит Аванесян часть ежегодного отпуска за 2021-2022 рабочий год— 10 рабочих дней, с 29 августа по 9 сентября 2022 года включительно.
- На время отпуска Анаит Аванесян заменит первый заместитель министра здравоохранения РА Лена Нанушян».
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