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В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у собаки

В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у собаки

 Власти Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у собаки, питомец живет вместе с заболевшим хозяином, как передает Арменпресс, об этом сообщил минздрав штата Минас-Жерайс.

Ведомство сообщает, что получило информацию "о положительном результате теста на оспу обезьян у собаки".

Симптомы оспы проявились у хозяина животного 3 августа, у собаки — 13 августа. На ее теле появились пустулы и корки. Обследовавший животное ветеринар решил сделать анализ на оспу.

И хозяин, и питомец находятся дома в изоляции, человек чувствует себя хорошо, животное тоже не подает признаков нездоровья.


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