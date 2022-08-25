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Премьер-министр Армении с рабочим визитом прибыл в Кыргызстан

Премьер-министр Армении с рабочим визитом прибыл в Кыргызстан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Республику Кыргызстан. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в правительстве РА.

Премьер-министр Армении в Чолпон-Ате примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.
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