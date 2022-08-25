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Планируется в Брюсселе провести трехстороннюю встречу Пашиняна, Алиева и Мишеля

Планируется в Брюсселе провести трехстороннюю встречу Пашиняна, Алиева и Мишеля

Планируется  31 августа провести в Брюсселе трехстороннюю встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и связей с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.
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