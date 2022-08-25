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Известны день и место встречи вице-премьеров Армении и Азербайджана

Известны день и место встречи вице-премьеров Армении и Азербайджана

Встреча вице-премьеров Армении и Азербайджана Мгера Григоряна и Шагина Мустафаева состоится 30 августа в Москве.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

Первая встреча Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева в формате совместной работы комиссий по делимитации и пограничной безопасности состоялась 24 мая 2022 года на межгосударственной границе Армении и Азербайджана
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