Выявлен случай попытки незаконного пересечения государственной границы Армении иностранным гражданином

Гражданин Исламской Республики Иран Х. З. 19 августа, минуя КПП «Мегри» РА, попытался незаконно пересечь территорию, охраняемую Пограничными войсками Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Республике Армения. Преодолев инженерно-технический барьер, без установленных документов и надлежащего разрешения, он попытался незаконно пересечь государственную границу РА, и со стороны Республики Армения выйти на территорию Исламской Республики Иран.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-центре Службы национальной безопасности РА, в результате незамедлительных мер, предпринятых сотрудниками Пограничного управления ФСБ РФ в Армении, гражданин был задержан и в установленном порядке передан органам национальной безопасности РА.

В отношении данного гражданина в следственном департаменте СНБ РА, в соответствии со статьей 44-469 ч.1 УК РА, возбуждено общественное уголовное преследование, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.